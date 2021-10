Varriale si difende: “Non sono stato sospeso dalla Rai, io additato come un mostro” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Non c’è stata nessuna sospensione e chi ne ha parlato e ha sbattuto il mostro in prima pagine ne risponderà nelle sedi opportune”. Così Enrico Varriale, giornalista Rai denunciato dall’ex compagna per violenze e stalking, ha precisato in un’intervista rilasciata a La Stampa. Ieri è infatti circolata la notizia della sospensione dell’ex direttore di Rai Sport dall’emittente pubblica. Il giornalista smentisce però categoricamente: “Tutto è andato diversamente. In accordo con la direzione della mia testata e con i vertici dell’Azienda, abbiamo deciso che sarebbe stato più opportuno per me non seguire la partita del 10. Questo per non dar luogo a chiacchiere, equivoci, strumentalizzazioni e risvolti spiacevoli. A tutela della Rai e mia. Ripeto: una decisione presa di comune accordo. Nessuna sospensione e alcun provvedimento ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Non c’è stata nessuna sospensione e chi ne ha parlato e ha sbattuto ilin prima pagine ne risponderà nelle sedi opportune”. Così Enrico, giornalista Rai denunciato dall’ex compagna per violenze e stalking, ha precisato in un’intervista rilasciata a La Stampa. Ieri è infatti circolata la notizia della sospensione dell’ex direttore di Rai Sport dall’emittente pubblica. Il giornalista smentisce però categoricamente: “Tutto è andato diversamente. In accordo con la direzione della mia testata e con i vertici dell’Azienda, abbiamo deciso che sarebbepiù opportuno per me non seguire la partita del 10. Questo per non dar luogo a chiacchiere, equivoci, strumentalizzazioni e risvolti spiacevoli. A tutela della Rai e mia. Ripeto: una decisione presa di comune accordo. Nessuna sospensione e alcun provvedimento ...

