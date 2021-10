Torino: si fermano Mandragora e Pobega (Di giovedì 7 ottobre 2021) Altri contrattempi al Torino: durante l'allenamento odierno, infatti, si sono fermati Mandragora e Pobega. Il primo ha accusato un lieve fastidio al ginocchio destro, mentre il centrocampista in ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Altri contrattempi al: durante l'allenamento odierno, infatti, si sono fermati. Il primo ha accusato un lieve fastidio al ginocchio destro, mentre il centrocampista in ...

