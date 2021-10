(Di giovedì 7 ottobre 2021) Si sapeva che lasi giocherà in, si sa naturalmente che sarà tra l'campione d'Italia e lantus vincitrice della Coppa Italia, ma non si sapeva quando. Lala ...

_Introducing_me : RT @LeonettiFrank: Supercoppa italiana tra Juventus e Inter o il 21 o il 22 dicembre: data scelta dall'Arabia Saudita, sede del match. Ma l… - LeonettiFrank : Supercoppa italiana tra Juventus e Inter o il 21 o il 22 dicembre: data scelta dall'Arabia Saudita, sede del match.… - LSportCH : E adesso, care Inter e Juve, mettete il vostro logo arcobaleno nei giorni della partita. Avrete il coraggio? Oppure… - sportli26181512 : Supercoppa, dall'Arabia Saudita anticipano la data di Inter-Juve ma le società non confermano: Supercoppa, dall'Ara… - Gazzetta_it : Supercoppa, c’è la data di Inter-Juve: l’anticipazione dall’Arabia Saudita -

La data la anticipa adesso l'autorità per il turismo dell'Arabia Saudita, che in un calendario degli eventi diramato attraverso un account ufficiale mette lain programma il 22 dicembre ...... su tutti, spicca quello di mercoledì 22 dicembre, quando Inter e Juventus si sfideranno nel big match valido per laItaliana . La sede dell'incontro era già stata ufficializzata dalla ...Il problema, proprio scorrendo i calendari, è che per quel giorno la Lega Serie A ha previsto un turno infrasettimanale. Almeno c'è una data che è stata messa in calendario dall'Arabia Saudita. Daniel ...Stando a quanto afferma Calcio & Finanza, la Supercoppa italiana tra la Juventus e l'Inter si potrebbe disputare il 21 o il 22 dicembre 2021. La data sarebbe stata scelta ...