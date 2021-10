(Di giovedì 7 ottobre 2021)di, Mariolina Vargiu è morta lo scorso sabato. La donna, 62enne della provincia di Cagliari, nel 2016 si era sottoposta a undi chirurgia estetica per rifarealla Clinica Estetica di Spresiano, ma dall’è uscita in stato di. Per l’episodio è stato aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di omicidio colposo ai ddei due medici che avevano seguito l’operazione: Francesco Cammilli, anestesista 53enne, e Francisco Mora Zambrano, chirurgo68enne di origine peruviane. Si legge sul Corriere della sera: Zambrano e Cammilli erano già finiti a processo accusati di lesioni gravissime. Vi sarebbe stato infatti un nesso causale tra ...

Advertising

HuffPostItalia : Si sottopone a intervento estetico a seno e palpebre: va in coma e muore 5 anni dopo -

Ultime Notizie dalla rete : sottopone intervento

La Legge per Tutti

Così avviene, ad esempio, quando ci siunortodontico, chirurgico, estetico, fisioterapico o anche a una semplice indagine radiologica. Il consenso informato serve per ...Ne derivano diversi vantaggi per chi sialla terapia : la procedura non è invasiva , si ... È possibile utilizzarla solo su pazienti attentamente selezionati, per i quali l'...ROMA - E' un incontro proiettato nel futuro del trattamento dei tumori metastatici del peritoneo e della pleura quello che portera' a Roma il 7 e l'8 ottobre, i maggiori esperti internazionali di sett ...I danni cerebrali accertati sono stati devastanti tanto che la donna aveva perso l’autosufficienza e la famiglia l’aveva dovuta ricoverare in una struttura ...