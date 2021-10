Roma, senti Abraham: “Ho imparato più con Mourinho che in tutta la mia vita” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Un giorno, la scorsa estate, mi squillò il telefono. Risposi… Era Mourinho. Mi disse: ‘Vuoi goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?’. Poi ho scelto la Roma. In poche settimane con lui ho imparato tanto quanto in tutta la mia vita“. Tammy Abraham al The Guardian racconta i retroscena del suo passaggio alla Roma, soffermandosi anche sui tanti dubbi prima di prendere la decisione di passare in giallorosso: “Io volevo restare a casa, in Inghilterra, e continuare a giocare in Premier League“, ha continuato l’ex Chelsea. “L’opzione più semplice – ha spiegato – sarebbe stata quella di restare e sedersi in panchina al Chelsea. Ho capito che dovevo uscire e mettermi alla prova”. Un cambiamento, nella vita di Tammy, non semplice. “Certo, c’erano nervi ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Un giorno, la scorsa estate, mi squillò il telefono. Risposi… Era. Mi disse: ‘Vuoi goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?’. Poi ho scelto la. In poche settimane con lui hotanto quanto inla mia“. Tammyal The Guardian racconta i retroscena del suo passaggio alla, soffermandosi anche sui tanti dubbi prima di prendere la decisione di passare in giallorosso: “Io volevo restare a casa, in Inghilterra, e continuare a giocare in Premier League“, ha continuato l’ex Chelsea. “L’opzione più semplice – ha spiegato – sarebbe stata quella di restare e sedersi in panchina al Chelsea. Ho capito che dovevo uscire e mettermi alla prova”. Un cambiamento, nelladi Tammy, non semplice. “Certo, c’erano nervi ...

