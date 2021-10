"Nero su bianco", "Si va avanti". Salvini-Draghi, iniziato il faccia a faccia: alta tensione, rumors dal vertice (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'attesissimo faccia a faccia tra Matteo Salvini e Mario Draghi è iniziato, intorno alle 16.30 di oggi, giovedì 7 ottobre. Un chiarimento necessario dopo le aspre tensioni di questi ultimi giorni, iniziate con la Lega che, martedì, ha disertato il CdM sulla delega fiscale. In mattinata, Salvini ha chiesto al premier di "mettere per iscritto l'impegno a non aumentare le tasse". Da par suo il premier ha ribadito che il governo mantiene gli impegni presi e "non segue l'agenda elettorale". Insomma, un incontro a cui si è arrivati in un clima esplosivo. Per la precisione, Salvini aveva chiesto al premier di garantire che "non aumenteranno le tasse Irap, Iva, Irpef, conferma flat tax, Imu". Dunque, la stoccata del leader leghista agli altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'attesissimotra Matteoe Mario, intorno alle 16.30 di oggi, giovedì 7 ottobre. Un chiarimento necessario dopo le aspre tensioni di questi ultimi giorni, iniziate con la Lega che, martedì, ha disertato il CdM sulla delega fiscale. In mattinata,ha chiesto al premier di "mettere per iscritto l'impegno a non aumentare le tasse". Da par suo il premier ha ribadito che il governo mantiene gli impegni presi e "non segue l'agenda elettorale". Insomma, un incontro a cui si è arrivati in un clima esplosivo. Per la precisione,aveva chiesto al premier di garantire che "non aumenteranno le tasse Irap, Iva, Irpef, conferma flat tax, Imu". Dunque, la stoccata del leader leghista agli altri ...

Advertising

MarioManca : Io non penso che Soleil sia razzista, ma il discorso sul politicamente corretto è pericoloso. Nella vita non è tutt… - borghi_claudio : @JjMolti @Guglielmo_Totti Si, può essere, però è anche vero che dove c'è un bravo sindaco della Lega come a Novara,… - gattogeremia : @rosadamato634 @CarloCalenda @GiuseppeConteIT Sono mesi che glielo chiedete e sono mesi che vi risponde, anche se n… - Rom_Lisa : Felpino dice “nero su bianco”! Cialtrone! Non ti crede più neanche lo specchio! Crack!!!!??#laPeggiore_DESTRA_diSempre - Libero_official : Iniziato il faccia a faccia tra #Salvini e #Draghi dopo le frizioni degli ultimi giorni: il leghista chiede impegni… -