Napoli, Manfredi: Più potere alle Municipalità. Eventi a Natale e Capodanno per rilanciare l’economia (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Ci metteremo subito al lavoro per organizzare qualche evento per Natale e per Capodanno. Credo che festeggiare sia giusto, è un modo non solo per dare speranza a tutti ma anche per far ripartire un po’ la città dal punto di vista dell’economia”. Lo ha detto il nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto a Radio Marte. Sulle luminarie natalizie, già montate in diverse strade della città su iniziativa della Camera di Commercio, Manfredi ha detto: “Mi fa piacere che ci siano, perché una città illuminata è anche il primo segno di un po’ di gioia dopo i mesi così difficili della pandemia. Lo scorso Natale è stato veramente complicato, quindi questa illuminazione natalizia mi auguro cominci a portare gioia nelle case di tutti i napoletani. Poi ci metteremo subito ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Ci metteremo subito al lavoro per organizzare qualche evento pere per. Credo che festeggiare sia giusto, è un modo non solo per dare speranza a tutti ma anche per far ripartire un po’ la città dal punto di vista del”. Lo ha detto il nuovo sindaco di, Gaetano, intervenuto a Radio Marte. Sulle luminarie natalizie, già montate in diverse strade della città su iniziativa della Camera di Commercio,ha detto: “Mi fa piacere che ci siano, perché una città illuminata è anche il primo segno di un po’ di gioia dopo i mesi così difficili della pandemia. Lo scorsoè stato veramente complicato, quindi questa illuminazione natalizia mi auguro cominci a portare gioia nelle case di tutti i napoletani. Poi ci metteremo subito ...

