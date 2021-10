L’app per scattare foto macro anche sui vecchi iPhone (Di giovedì 7 ottobre 2021) (foto: Halide)Una delle funzionalità più popolari dei nuovi iPhone 13 è la possibilità di scattare foto macro ad alta qualità e di grande effetto, per avvicinarsi notevolmente al soggetto e dare letteralmente vita a un micromondo ricco di dettagli altrimenti impercettibili. Dai fiori agli insetti, dalle trame dei tessuti ai minuscoli canyon delle impronte digitali, la fotografia macro strizza l’occhio alla creatività e all’esplorazione artistica. Inoltre, può tornare molto utile per controllare e fotografare da vicino lavori di precisione come per esempio quelli meccanici. Ma per ora è una prerogativa della famiglia iPhone 13. Tuttavia, c’è un’app fotografica chiamata Halide che ha appena aggiunto una funzione che si ... Leggi su wired (Di giovedì 7 ottobre 2021) (: Halide)Una delle funzionalità più popolari dei nuovi13 è la possibilità diad alta qualità e di grande effetto, per avvicinarsi notevolmente al soggetto e dare letteralmente vita a un micromondo ricco di dettagli altrimenti impercettibili. Dai fiori agli insetti, dalle trame dei tessuti ai minuscoli canyon delle impronte digitali, lagrafiastrizza l’occhio alla creatività e all’esplorazione artistica. Inoltre, può tornare molto utile per controllare egrafare da vicino lavori di precisione come per esempio quelli meccanici. Ma per ora è una prerogativa della famiglia13. Tuttavia, c’è un’appgrafica chiamata Halide che ha appena aggiunto una funzione che si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Disservizio per le app della galassia Zuckerberg: gli utenti lamentano #whatsappdown, #instagramdown e… - team_world : Twitter che aggiunge l'emoji per beffare gli altri social/app down da ore ?? #InternetShutDown - francescocosta : Oggi su Morning: l’assurda condanna contro Mimmo Lucano, spiegata; un bignamino sulle elezioni amministrative del w… - SingolaritaTech : L’app per scattare foto macro anche sui vecchi iPhone - GesAU_it : ?•.¸? L'applicazione di Twitter è davvero bella e utile per seguire il gruppo•• Prova la App!!… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app per Bitpanda apre la sua app per gli investimenti digitali alle banche Wired.it