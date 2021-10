La sfida di Abraham: 'Ho imparato più in poche settimane con Mou che in tutta la vita' (Di giovedì 7 ottobre 2021) 'Vuoi venire a goderti un po' di sole o restare sotto la pioggia?'. È questa la frase che, Josè Mourinho, ha detto al telefono a Tammy Abraham per convincerlo, in estate, ad accettare la Roma. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021) 'Vuoi venire a goderti un po' di sole o restare sotto la pioggia?'. È questa la frase che, Josè Mourinho, ha detto al telefono a Tammyper convincerlo, in estate, ad accettare la Roma. ...

Advertising

sportli26181512 : La sfida di Abraham: “Ho imparato più in poche settimane con Mou che in tutta la vita”: La sfida di Abraham: “Ho im… - AntoninoCast : RT @Gazzetta_it: La sfida di Abraham: “Ho imparato più in poche settimane con Mou che in tutta la vita” #Roma - Gazzetta_it : La sfida di Abraham: “Ho imparato più in poche settimane con Mou che in tutta la vita” #Roma - LorenzoFracassa : RT @LAROMA24: ?? #RomaEmpoli, la sfida nella sfida: @tammyabraham vs #Pinamonti ?? Di @Lorenz0Giannini ?? - LAROMA24 : ?? #RomaEmpoli, la sfida nella sfida: @tammyabraham vs #Pinamonti ?? Di @Lorenz0Giannini ??… -