Giovani e droga: su Rai2 il film inchiesta che racconta la vita difficile di alcuni giovani tossicodipendenti

Nella prima serata di giovedì 7 ottobre 2021 Rai2 porta sul piccolo schermo il racconto nudo e crudo della difficile realtà di alcuni giovani tossicodipendenti raccontandone il cammino durante il loro percorso di recupero. Giovani e droga è un intenso film inchiesta realizzato da Alberto d'Onofrio che mette davanti alla macchina da presa alcuni ospiti della comunità di San Patrignano, della comunità La Torre del gruppo Ceis di Modena e anche alcuni aiutati dall'associazione Anglad di Roma. L'appuntamento con l'interessante docufilm è per questa sera a partire dalle ore 21:20 su Rai2.

