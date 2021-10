GF Vip | Sophie Codegoni rivela in che rapporti è attualmente con Maria De Filippi

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Conosciuta principalmente per la sua esperienza di tronista a Uomini e Donne,è sempre stata molto amata dagli addetti ai lavori durante i mesi in cui ha preso parte al programma. Tuttavia, come ha lasciato intendere parlando con alcuni coinquilini nella Casa del Grande Fratello Vip 6, una volta fuori dal programma le cose sarebbero cambiate. GF Vip, Alex Belli è sterile? La moglie racconta la verità Delia Duran ha raccontato l’esito degli esami di fertilità che hanno fatto lei e il marito GF Vip, in checonDe? Per quanto riguarda il rapporto conDe, ...