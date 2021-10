Dopo 20 mesi e miliardi in fumo, tempo di semi-riapertura per le discoteche (Di giovedì 7 ottobre 2021) Luci e casse accese, di nuovo, Dopo venti mesi: anche le discoteche e le sale da ballo, ultime tra le attività, finalmente riaprono (a capienza ridotta). Il settore è stato tra i più colpiti dalle chiusure dettate dall’emergenza Covid. Stando ai dati di Silb-Fipe, associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, le discoteche e i locali da ballo nel nostro Paese sono circa tremila e danno lavoro a migliaia di persone (100 mila secondo l’associazione, ma le stime non sono univoche poiché bisogna considerare sia gli occupati diretti che l’indotto, ndr). Durante la pandemia, il 30% dei locali ha chiuso definitivamente i battenti. All’inizio del 2021 - calcolava il presidente di Silb-Fipe - su un giro d’affari annuo di circa 1,8 miliardi erano già andati in fumo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Luci e casse accese, di nuovo,venti: anche lee le sale da ballo, ultime tra le attività, finalmente riaprono (a capienza ridotta). Il settore è stato tra i più colpiti dalle chiusure dettate dall’emergenza Covid. Stando ai dati di Silb-Fipe, associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, lee i locali da ballo nel nostro Paese sono circa tremila e danno lavoro a migliaia di persone (100 mila secondo l’associazione, ma le stime non sono univoche poiché bisogna considerare sia gli occupati diretti che l’indotto, ndr). Durante la pandemia, il 30% dei locali ha chiuso definitivamente i battenti. All’inizio del 2021 - calcolava il presidente di Silb-Fipe - su un giro d’affari annuo di circa 1,8erano già andati in...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Iss: 'Dopo 7 mesi vaccini mRna non perdono efficacia' #covid - fattoquotidiano : Pordenone, chiuso per due mesi il bar ‘fascista’ dopo video in cui il titolare incita alla rivolta. Il giudice: “Mo… - ilfoglio_it : L'estate di #Conte è finita. Dopo due mesi di simpatica mitomania nelle piazze, Letta lo degrada e anche i grillini… - HuffPostItalia : Dopo 20 mesi e miliardi in fumo, tempo di semi-riapertura per le discoteche - DeGrigiis : RT @LucioMalan: Il prof. Silvio a Brusaferro, presidente dell’ISS afferma (in audizione al Senato) che l’immunità da malattia è pari a quel… -