Covid | 23 casi in meno nell’ultima settimana – I dati Comune per Comune

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La dimensione statistica dei nuovisu base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, anche per la29 settembre – 5 ottobre 2021 confermano l’andamento decrementale della curva epidemica. Nellaosservata si conferma, infatti, una lieve decrescita di nuovirispetto allaprecedente, pari a -23 nuovi(-11.4%). Complessivamente sono stati 180 i nuovinellaoggetto di osservazione a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale- ATS Bergamo. Il numero di Comuni con 0 (zero)incidenti sale leggermente a 164 (67,5%) contro i 156 (64,2%) della scorsa ...

Questi i dati complessivi da inizio emergenza: 269.371totali, 3.753.662 test eseguiti, 260.075 persone guarite e 6.797 persone decedute in Regione.A pochi giorni dalla partenza della campagna vaccinale contro l'influenza - prevista dal ministero agli inizi di ottobre proprio per evitare una concomitanza die influenzali - "l'unica ...Pediatra antenna sociale: la proposta della SIPPS arriva dopo che la pandemia ha peggiorato la vita di molte famiglie e allentato di più le reti informali di sostegno “Con il COVID-19 è diventato anco ...Condividi . Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - "Questa è una storia che non avrei mai voluto scrivere, non solo per le conseguenze che ha avuto nella mia vita, sia pubblica sia pr ...