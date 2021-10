Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Interesse per Álex Collado” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Álex Collado, classe 1999, sarebbe un obiettivo di Calciomercato del Milan in vista della sessione di gennaio. Ecco perché il Barcellona cede Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 ottobre 2021), classe 1999, sarebbe un obiettivo didelin vista della sessione di gennaio. Ecco perché il Barcellona cede

Advertising

eleonora_trotta : RT @calciomercatoit: ?? CMIT TV ?? In DIRETTA dalle 14 l'analisi della partita #ItaliaSpagna e il caso #Vlahovic che infiamma il #calciomerca… - steagresti : RT @cmdotcom: I tifosi del #Milan hanno il diritto di fischiare #Donnarumma: la passione non si indirizza a comando [@steagresti] https://t… - Fa_Tarantino : RT @calciomercatoit: ?? CMIT TV ?? In DIRETTA dalle 14 l'analisi della partita #ItaliaSpagna e il caso #Vlahovic che infiamma il #calciomerca… - MalcomJ66806952 : Agresti ormai è da internare. Fischi se gioca il Milan contro il PSG a limite, non quando gioca in Nazionale. Non è… - calciomercatoit : ?? CMIT TV ?? In DIRETTA dalle 14 l'analisi della partita #ItaliaSpagna e il caso #Vlahovic che infiamma il… -