Belgio-Francia 2-3 | Deschamps | “Nella ripresa è scattato il nostro orgoglio”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Didierha commentato la straordinaria rimonta della sua squadra contro ilseconda semifinale di Nations League. I transalpini, sotto 0-2 dopo il primo tempo, hanno prevalso clamorosamente per 3-2 con un gol di Theo Hernandez al 90?. Queste le parole dell’allenatore: “Abbiamo giocato bene per i primi 20 minuti. Siamo stati troppo difensivi, è vero, ma ilha tanta qualità e ci ha punito. Il 2-0 all’intervallo era severo, rispecchia la seconda parte del primo tempo. Poi però abbiamo reagito e sonoso. “I nostri tre attaccanti hanno cercato di fare tutto e hanno provocato gli errori del. Abbiamo giocato con un modulo diverso, ci vuole tempo anche se non ce n’è tanto… Non bisogna mai dimenticarsi il fatto che ilsia al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Francia

Commenta per primo Lavola in finale di Nations League - dove affronterà la Spagna - grazie a un gol di Theo Hernandez che ha affondato ilal 90'. Nel post partita, il ct dei Blues Didier Deschamps ha ...Non a caso il nome di Theo è poi diventato uno di quelli sottolineati in rosso per il nuovo corso della, il debutto a settembre e la prima vera grande occasione contro ilin questa ...Dopo la vittoria per 3-2 sul Belgio il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato nel post gara, spiegando i motivi della convocazione tardiva di Theo Hernandez e focalizzandosi subito sulla finale ...He deciso con un gran gol Belgio-Francia, Theo Hernandez è anche l'argomento del postpartita e il ct transalpini Didier Deschamps spiega così a SportMediaset l'attesa nel convocare l'esterno del Milan ...