Alberto di Monaco ancora non c’è una data per il ritorno a Monaco di Charlène

Advertising

_DAGOSPIA_ : ALBERTO DI MONACO TORNA A SPROLOQUIARE SUI GIORNALI PER PARLARE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE...… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Diverse complicazioni' La frase di Alberto su #charlenedimonaco spiazza il Principato ?? - tempoweb : 'Diverse complicazioni' La frase di Alberto su #charlenedimonaco spiazza il Principato ?? - infoitcultura : Alberto di Monaco parla delle condizioni di salute della moglie Charlène (e ci dà speranza) - infoitcultura : Charlene di Monaco, Alberto parla di ritorno “complicato” -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Monaco

Vanity Fair Italia

Si complica il rientro della principessa Charlene Wittstock al principato di. È quello che trapela dalle ultime dichiarazioni del marito, il principediche ha parlato di un rientro "complicato" per la bella moglie Charlene, attualmente ancora in Africa da circa 7 mesi. È di appena qualche giorno fa il messaggio rassicurante del ...... l'artista più premiato nel Principato diche grazie al rapporto instaurato con i suoi magnifici cavalli, ha ricevuto dalle mani della Principessa Stephanie e del Principel'Oscar del ...Sarà una coincidenza, ma quando si avvicina il giorno del rientro a Monte Carlo succede sempre un imprevisto a Charlène Wittstock . La ...Il principe Alberto di Monaco non si sbilancia sulla data del rientro di Charlène Wittstock: “Dipende da un controllo medico fra pochi giorni” ...