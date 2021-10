Vidal ubriaco prima di Inter-Genoa: il video diventa virale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Serata folle per il centrocampista cileno Arturo Vidal, ripreso in questo video in condizioni senz'altro poco lucide mentre si rotola sul bagagliaio di una Ferrari. L'episodio risale al 18 agosto scorso, per la precisione tre giorni prima dell'esordio in campionato contro il Genoa (partita in cui Vidal segnò anche il terzo gol del 4-0 finale). Secondo quanto è emerso l'Inter era già a conoscenza dell'accaduto e avrebbe già affrontato la questione col giocatore, non di certo nuovo a simili episodi. Guarda tutti i video Eriksen Malore Danimarca Finlandia Attimi di terrore durante il match di Euro 2020. Il centrocampista dell'Inter ...Fallo Perisic - Cuadrado: scatta la polemica sul rigore assegnato video L'arbitraggio ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Serata folle per il centrocampista cileno Arturo, ripreso in questoin condizioni senz'altro poco lucide mentre si rotola sul bagagliaio di una Ferrari. L'episodio risale al 18 agosto scorso, per la precisione tre giornidell'esordio in campionato contro il(partita in cuisegnò anche il terzo gol del 4-0 finale). Secondo quanto è emerso l'era già a conoscenza dell'accaduto e avrebbe già affrontato la questione col giocatore, non di certo nuovo a simili episodi. Guarda tutti iEriksen Malore Danimarca Finlandia Attimi di terrore durante il match di Euro 2020. Il centrocampista dell'...Fallo Perisic - Cuadrado: scatta la polemica sul rigore assegnatoL'arbitraggio ...

Advertising

CalcioWeb : #Vidal ubriaco prima di #InterGenoa: capriole sul bagagliaio della Ferrari [VIDEO] - PaoloBersani : @Corriere Macché ubriaco, sta solo provando una sforbiciata! #Vidal - Corriere : Vidal ubriaco prima dell’esordio in campionato dell’Inter: il video - Sport_Fair : #Vidal ancora ubriaco: il cileno protagonista di acrobazie sul bagagliaio della Ferrari, il VIDEO è diventato viral… - danjelmeme : RT @PierinoSuperTru: Chiassenefotte se #Vidal torna ubriaco a casa. A me importa che in campo dia il 100% e se entra come contro il Sassuol… -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal ubriaco Arturo Vidal, il video delle polemiche sta facendo impazzire i social Arturo Vidal finisce nuovamente nella bufera. Il calciatore dell' Inter è infatti il protagonista di un video che riprende il calciatore sudamericano all'uscita di un locale, visibilmente ubriaco, mentre ...

livin' la vidal loca " le immagini del centrocampista dell'inter (tanto per cambiare) ubriaco prima Da corriere.it vidal Arturo Vidal in condizioni non ottimali, a voler essere generosi. Il video che ritrae il centrocampista dell'Inter è della scorsa estate, del 18 agosto per la precisione, pochi giorni prima dell'esordio in ...

Arturofinisce nuovamente nella bufera. Il calciatore dell' Inter è infatti il protagonista di un video che riprende il calciatore sudamericano all'uscita di un locale, visibilmente, mentre ...Da corriere.itArturoin condizioni non ottimali, a voler essere generosi. Il video che ritrae il centrocampista dell'Inter è della scorsa estate, del 18 agosto per la precisione, pochi giorni prima dell'esordio in ...