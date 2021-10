Vaccino Moderna sospeso tra giovani in Svezia e Danimarca: in aumento effetti come miocardite e pericardite (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vaccino anti-covid Moderna sospeso tra i giovani in Svezia e Danimarca. La Svezia ha deciso di dire stop alla somministrazione per le persone nate nel 1991 e dopo. "L'Agenzia svedese per la sanità pubblica ha deciso di sospendere l'uso del Vaccino Spikevax* di Moderna per tutti i nati dal 1991 in poi per motivi precauzionali", si legge in una nota. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021)anti-covidtra iin. Laha deciso di dire stop alla somministrazione per le persone nate nel 1991 e dopo. "L'Agenzia svedese per la sanità pubblica ha deciso di sospendere l'uso delSpikevax* diper tutti i nati dal 1991 in poi per motivi precauzionali", si legge in una nota. L'articolo .

Vaccino Covid, miocarditi estremamente rare: studio su over 18 in Usa Fra i 2,4 milioni di soggetti con almeno una dose di vaccino all'attivo esaminati, metà aveva ricevuto Moderna e metà Pfizer/BioNTech. In questa coorte, il 54,0% erano donne, il 31,2% bianchi, il 6,7%...

Vaccino Moderna, Ema: "Ipotesi più rischi per cuore dopo seconda dose" Adnkronos Covid, dopo 7 mesi i vaccini a mRna sono altamente efficaci I vaccini anti-Covid a mRna mantengono una elevata protezione dal contagio (all'89%) nella popolazione generale dopo sette mesi dalla somministrazione. Protezione che resta alta anche contro il ricove ...

