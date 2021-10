Uomini e Donne, gravidanza complicata: “Penso di dover correre in ospedale ogni 2 ore” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) gravidanza più complicata del previsto per un volto noto di Uomini e Donne. Su Instagram spunta il post che fa preoccupare tutti i followers. Rosa Perrotta, ex protagonista di Uomini e Donne e de ‘L’Isola dei Famosi‘, ha mostrato su Instagram il suo pancione. Infatti l’influencer è al suo ottavo mese di gravidanza. La donna L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)piùdel previsto per un volto noto di. Su Instagram spunta il post che fa preoccupare tutti i followers. Rosa Perrotta, ex protagonista die de ‘L’Isola dei Famosi‘, ha mostrato su Instagram il suo pancione. Infatti l’influencer è al suo ottavo mese di. La donna L'articolo proviene da Inews.it.

