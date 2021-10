Uomini e Donne 5 Ottobre: Pierluigi saluta Gemma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ieri 5 Ottobre 2021 si è disputata la puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Gemma discute in studio per circa metà puntata. Pierluigi liquida Gemma per via della sua gelosia e di alcuni fraintendimenti che hanno fatto sì che la storia finisse ancora prima di cominciare. Poi si è passati alla signora Pinuccia e Alessandro che hanno parlato di una sintonia molto forte che c’è tra di loro ma per Pinuccia arriva un corteggiatore in studio e Alessandro non sembra preoccupato dalla cosa. Uomini e Donne 4 Ottobre: Ida delude troppo Marcello Uomini e Donne 5 Ottobre: Tina maschera Gemma Tina appena entrata Gemma dice che la donna ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ieri 52021 si è disputata la puntata disu Canale 5 alle 14:45.discute in studio per circa metà puntata.liquidaper via della sua gelosia e di alcuni fraintendimenti che hanno fatto sì che la storia finisse ancora prima di cominciare. Poi si è passati alla signora Pinuccia e Alessandro che hanno parlato di una sintonia molto forte che c’è tra di loro ma per Pinuccia arriva un corteggiatore in studio e Alessandro non sembra preoccupato dalla cosa.: Ida delude troppo Marcello: Tina mascheraTina appena entratadice che la donna ha ...

