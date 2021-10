Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)dailynews radiogiornale venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio via Libera del Consiglio dei ministri della delega fiscale allega contrari alla riforma del catasto diserta riunione di governo per l’attuazione 2 miliardi Nel 2020 21 nel 2023 le risorse saranno integrate nuove entrate dalla lotta all’evasione graduale superamento dell’Ira garantendo il fabbisogno sanitario non aumentano le tasse viene modifiche delle rendite catastali si riparlerà nel 2026 assicura draghi il no di Salvini non era lui aggiunge nel testo Non c’era quanto pattuito il metodo non va bene non è l’oroscopo repliche leader della Lega centrodestra diviso no di Fratelli d’Italia stili Brunetta passa la linea di Forza Italia la casa non si tocca nel formulare la previsione per il restante anno è il prossimo assumiamo non visiona nuove restrizioni alle ...