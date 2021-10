Udinese Calcio, entusiasti della nuova VAR room di Lissone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Udinese Calcio e Gianpaolo Pozzo accolgono con piacere ed entusiasmo la creazione della VAR room centralizzata, inaugurata ieri nel nuovo centro di produzione internazionale della Lega Serie A di Lissone.Il VAR è uno strumento per cui l’Udinese si è pioneristicamente battuta, al fine di garantire la massima oggettività nelle decisioni arbitrali. “Congratulazioni alla Lega, ma anche alla FIGC – sottolinea Gianpaolo Pozzo – che si è sempre adoperata in tale direzione. L’inaugurazione di ieri è un altro passo in avanti nello sviluppo della tecnologia del Calcio. Ciò dimostra che oggi come quindici anni fa, c’è la volontà di garantire equità di giudizio, nel rispetto della figura dell’arbitro che rimane l’attore centrale ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)e Gianpaolo Pozzo accolgono con piacere ed entusiasmo la creazioneVARcentralizzata, inaugurata ieri nel nuovo centro di produzione internazionaleLega Serie A di.Il VAR è uno strumento per cui l’si è pioneristicamente battuta, al fine di garantire la massima oggettività nelle decisioni arbitrali. “Congratulazioni alla Lega, ma anche alla FIGC – sottolinea Gianpaolo Pozzo – che si è sempre adoperata in tale direzione. L’inaugurazione di ieri è un altro passo in avanti nello sviluppotecnologia del. Ciò dimostra che oggi come quindici anni fa, c’è la volontà di garantire equità di giudizio, nel rispettofigura dell’arbitro che rimane l’attore centrale ...

Advertising

udine20 : Udinese Calcio, entusiasti della nuova VAR room di Lissone - - owenbuzzo : @antoruotolo Vale anche per Sanchez (il più pagato di tutta la rosa), sono ormai anni che vive della rendita delle… - ansacalciosport : Udinese, Pozzo: 'Il Var garantisce equità di giudizio'. Passo avanti in tecnologia. Sperimentazione partita dal Fri… - sportli26181512 : Udinese, Pozzo: 'Il Var garantisce equità di giudizio': (ANSA) - UDINE, 05 OTT - 'L'inaugurazione di ieri è un altr… - Fantacalcio : Udinese, Forestieri ora chiede spazio: 'Non capisco, voglio continuità' -