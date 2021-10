Texas, sparatoria al liceo: uomo armato in azione. Il video choc (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Texas, 6 ottobre 2021 - Allarme per un uomo armato in un liceo di Arlington , in Texas . L'assalto è tuttora in corso: il sospettato ha aperto il fuoco contro gli studenti. Alcuni di loro, feriti, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021), 6 ottobre 2021 - Allarme per unin undi Arlington , in. L'assalto è tuttora in corso: il sospettato ha aperto il fuoco contro gli studenti. Alcuni di loro, feriti, ...

Advertising

fanpage : Sparatoria in corso in un liceo in Texas #6ottobre - MoltoBenone : RT @Adnkronos: Texas, sparatoria in un liceo di Arlington: diversi feriti. - MoltoBenone : RT @fanpage: Sparatoria in corso in un liceo in Texas #6ottobre - ultimenews24 : Diverse persone sarebbero rimaste coinvolte nella sparatoria in una scuola superiore del Texas. Secondo quanto dich… - TGEUR24 : ??++ #Texas sparatoria in un liceo di Arlington, la polizia è alla ricerca del responsabile, ci sarebbero almeno 2 f… -