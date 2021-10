Strage di Erba, Azouz Marzouk assolto dalle accuse di calunnia a Rosa e Olindo. Le sue parole dopo l’udienza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Azouz Marzouk è stato assolto dall’accusa di calunnia nei confronti di Rosa Bazzi e Olindo Romano, i due coniugi condannati in via definitiva per la Strage di Erba dove persero la vita la moglie di Azouz, Raffaella Castagna, il loro figlioletto Youssef, la madre di lei Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, anche lui coinvolto nel dramma, nonostante fosse rimasto ferito da un fendente alla gola, era stato creduto morto riuscendo a salvarsi grazie ad una malformazione congenita alla carotide che gli impedì di morire dissanguato; ma era stato creduto morto. Teatro della Strage l’appartamento di Raffaella Castagna in una corte ristrutturata del centro di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è statodall’accusa dinei confronti diBazzi eRomano, i due coniugi condannati in via definitiva per ladidove persero la vita la moglie di, Raffaella Castagna, il loro figlioletto Youssef, la madre di lei Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, anche lui coinvolto nel dramma, nonostante fosse rimasto ferito da un fendente alla gola, era stato creduto morto riuscendo a salvarsi grazie ad una malformazione congenita alla carotide che gli impedì di morire dissanguato; ma era stato creduto morto. Teatro dellal’appartamento di Raffaella Castagna in una corte ristrutturata del centro di ...

