Salerno, due rapine in poche ore: in manette un 35enne al parco Pinocchio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cronaca di Salerno: la Polizia ha arrestato al parco Pinocchio un uomo di 35 anni per due rapine commesse nel giro di poche ore. Fermato anche un pusher 19enne. La Polizia ha arrestato un uomo di 35 anni presso il parco Pinocchio a Salerno. Come riporta “Il Mattino”, l’uomo, armato di coltello, si era reso Leggi su 2anews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cronaca di: la Polizia ha arrestato alun uomo di 35 anni per duecommesse nel giro diore. Fermato anche un pusher 19enne. La Polizia ha arrestato un uomo di 35 anni presso il. Come riporta “Il Mattino”, l’uomo, armato di coltello, si era reso

Advertising

anteprima24 : ** #M5S: ecco le proposte dei due nuovi consiglieri a ##Salerno (VIDEO) ** - iISud24 : Fiume Sarno, due imprenditori arrestati per inquinamento ambientale #6ottobre #napoli #campania #cronaca #salerno… - RTAlive1 : Salerno, due rapine in poche ore al Carmine, un pusher preso a San Leonardo - frenkevita : “Il #MoVimento5Stelle entra nel Comune di #Salerno con due consiglieri e quindi come prima opposizione assoluta al… - Gaggio155 : @rappys1 @EsercitoCrucian Un post tre volte ridicolo. Uno perché è successo a Cassino (Lazio). Due perché la famigl… -