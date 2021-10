Ruby ter | Guerra e Sorcinelli | cene eleganti? Non scherziamo

Advertising

kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: 'LE CENE ELEGANTI AD ARCORE' / PRONTE A PARLARE Ad anni di distanza, Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra parlano di… - fattoquotidiano : 'LE CENE ELEGANTI AD ARCORE' / PRONTE A PARLARE Ad anni di distanza, Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra parlano… - fisco24_info : Riparte il 'Ruby ter' dopo la rinuncia di Berlusconi alla perizia medica: Spinelli non può testimoniare, acquisiti… - bizcommunityit : Processo Ruby ter, Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli: «Cene eleganti ad Arcore? Non scherziamo» - infoiteconomia : Ruby ter, legale di Berlusconi: “Totale estraneità ai fatti” -

Ultime Notizie dalla rete : Ruby ter

Radio Lombardia

"Cene eleganti? Ci viene da ridere, non scherziamo". Così Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, due delle giovani che presero parte alle serate di Arcore e che sono imputate nel casoassieme a Silvio Berlusconi, hanno risposto alle domande dei cronisti al termine dell'udienza, dopo essersi presentate in aula oggi. Entrambe hanno detto che l'ex premier "ci ha rovinato la ...'Cene eleganti? Ci viene da ridere, non scherziamo'. Così Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, due delle giovani che presero parte alle serate di Arcore e che sono imputate nel casoassieme a Silvio Berlusconi, hanno risposto alle domande dei cronisti al termine dell'udienza, dopo essersi presentate in aula oggi. Entrambe hanno detto che l'ex premier 'ci ha rovinato la ..."Cene eleganti? Ci viene da ridere, non scherziamo". Hanno risposto così Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, due delle giovani che presero parte alle serate di Arcore organizzate da Silvio Berlusc ...Dicono di essere pronte a riferire in aula durante una delle prossime udienze per riprendersi “la vita e la dignità”. Ad anni di distanza, al termine dell’udienza del processo Ruby Ter in cui Silvio B ...