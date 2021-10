Pogba è arrivato a Torino | il suo messaggio infiamma i tifosi bianconeri

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)è atterrato a, dove domani giocherà la Nations League. Sui social alcune foto che fanno sognare idella Juventus. Poche immagini, per continuare a far sognare idella Juventus. Paulè atterrato a, dove domani sera insieme ai compagni della Nazionale francese disputerà la semifinale di Nations League contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Mikazero : @AlePitton Due finali di Champions con squadre nettamente inferiori alle altre big d'Europa. Ha creato Pogba, è arr… - Skysurfer72 : RT @ilciccio67: 'Mai nella vita è rigore quello di Pogba'. Se il metro di giudizio è questo, il Milan l'anno scorso sarebbe arrivato dietro… - ninja2475 : RT @ilciccio67: 'Mai nella vita è rigore quello di Pogba'. Se il metro di giudizio è questo, il Milan l'anno scorso sarebbe arrivato dietro… - davideinno85 : RT @ilciccio67: 'Mai nella vita è rigore quello di Pogba'. Se il metro di giudizio è questo, il Milan l'anno scorso sarebbe arrivato dietro… - peseroforever : RT @ilciccio67: 'Mai nella vita è rigore quello di Pogba'. Se il metro di giudizio è questo, il Milan l'anno scorso sarebbe arrivato dietro… -

Ultime Notizie dalla rete : Pogba arrivato

SerieANews

Daa Cassano e Maldini: gli invitati E c'erano veramente tutti: dai compagni attuali al Milan ... La cena è stata a base di pesce,appositamente da Terracina, ma la vera Special guest è ......ex Milan ha preso l'aereo ed èa Milano, tornando così in quella che è stata la sua casa, lasciata in maniera piuttosto brusca. Alla festa per i 40 anni di Ibra c'era anche Paul, che ...Il centrocampista francese giocherà domani sera all'Allianz Stadium: il video del suo arrivo in città ha fatto impazzire i fan su Intagram ...Da una parte Lukaku, Courtois, De Bruyne, Edin e Thorgan Hazard; dall'altra Mbappè, Griezmann, Benzema e Pogba, accolti dal padrone di casa Rabiot. Domani a Torino si sfidano Belgio e Francia per la s ...