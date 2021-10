Pioli, una calma del Diavolo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Italo Cucci Non so voi, io sento dire un gran bene del Milan e naturalmente non mi riferisco a quel che ne dicono i media sportivi e dintorni: quando si vince alla grande più o meno tutti sono ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Italo Cucci Non so voi, io sento dire un gran bene del Milan e naturalmente non mi riferisco a quel che ne dicono i media sportivi e dintorni: quando si vince alla grande più o meno tutti sono ...

Advertising

zazoomblog : Pioli il Milan ha giocato una partita di altissimo livello - #Pioli #Milan #giocato #partita - YBah96 : RT @Dadodiana8413: Purtroppo qualcuno non ascoltava le conferenze pre season di STEFANO PIOLI, quando annunciava una costruzione diversa, u… - Dadodiana8413 : @kekko_molise87 @Peppe3112_ Mettiamola così, come lo fa il Milan di pioli e come lo fanno i terzini del Milan di pi… - berthayoko : RT @EmanueleBottoni: Tra poco su @radiorossonera 'la Stanza di Bottoni'. Come Pioli ha incartato il Gasp e messo in difficoltà una squadra… - ichbinvale : Cronaca di una super serata di #sport e giornalismo #PremiUssi2021 Lorenzo #Patta Stefano #Pioli Premio #Astori ?? -