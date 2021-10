Napoli | Bagni | «Azzurri superiori a Inter e Milan Difesa imbattibile»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex calciatore azzurro Salvatoreha parlato delcapolista in Serie A Salvatore, storico ex calciatore azzurro, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delcapolista in Serie A. «Banale dire che il primo posto si difende con i risultati. Ma vincere aiuta a crederci e a vivacizzarsi. Mi pare che ilabbia trovato un equilibrio stabile, c’è sintonia tra i tre reparti. Laha alzato un muro dinanzi a Ospina, un qualcosa di granitico, difficile da abbattere. Koulibaly è ritornato a essere il campione di due anni fa, mentre Rrahmani al suo fianco sta dimostrando ottime doti di marcatore e anche di finalizzatore, visto che ha 4 presenze e 2 gol all’attivo. L’inserimento di Anguissa ha sistemato l’unico buco che c’era ...

Lui sa bene come si vince uno scudetto. Anzi, lo scudetto, perché per la prima volta del Napoli, Salvatore Bagni è stato uno splendido protagonista insieme a Diego Maradona. Il suo carattere, la sua determinazione e anche quel pizzico di qualità nel trattare il pallone, hanno esaltato le ...