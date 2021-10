Meteo | le previsioni in Campania di mercoledì 6 ottobre 2021

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Inizio di giornata caratterizzato dal cielo coperto. Verso metà mattinata farà capolino un timido sole, ma nelle prime ore del pomeriggio nubi e pioggia torneranno a essere protagoniste. La situazione dovrebbe migliorare verso sera. Le temperature non supereranno i 20°. Benevento – Cielo coperto nelle prime ore del mattino sul Sannio. Il lieve miglioramento atteso con il passare delle ore non dovrà trarre in inganno, nel pomeriggio torneranno nuvole e precipitazioni che si intensificheranno con il trascorrere del tempo. Una tregua potrebbe esserci in serata, quando la pioggia lascerà spazio a delle schiarite. Temperature sotto ai 20°. Caserta – Sole, qualche nube e piogge ...

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a 'precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, ...Ancora una giornata all'insegna del maltempo in Sicilia , che dopo una giornata di ieri caratterizzata da forti piogge e conseguenti danni e disagi in varie parti dell'isola anche oggi vivrà 24 ore al ...Piogge e temporali ancora protagoniste in Sicilia. Per mercoledì 6 ottobre il maltempo persisterà in gran parte dell'isola mentre è atteso un miglioramento per giovedì 7 ottobre. L'articolo Il Meteo i ...