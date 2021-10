Manuel Bortuzzo cammina con le protesi | la reazione di Lulù spacca il web – VIDEO

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)questa mattina ha fatto una piacevole sorpresa al resto dei concorrenti del Grande Fratello Vip, compresa. Il nuotatore è entrato in Confessionale con la sedia rotelle e ne è uscito con in piedi con le sue, emozionando tutti.con le: ladiInizialmenteappena... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : Manuel esce con le sue gambe dal confessionale, un momento emozionante che ha condiviso con tutti i ragazzi della c… - MartinaPotter04 : RT @asiaobriien: Sto male Soleil che chiede a Manuel “come fa di cognome tuo padre?” Manuel: “bortuzzo” Soleil: “ah bhe potevo arrivarci” #… - ilgiomba : Ma Manuel Bortuzzo che si mette in piedi e lascia tutti senza parole? ?? #gfvip #gfvip6 #gfvip2021 #GrandeFratello… - Andrea71048041 : RT @davismaele: E dopo due anni e mezzo posso permettermi di metterla… sei bellissimo ?? @manuel_bortuzzo @GFVIP_Official #gfvip https://t.… - reservequestion : RT @asiaobriien: Sto male Soleil che chiede a Manuel “come fa di cognome tuo padre?” Manuel: “bortuzzo” Soleil: “ah bhe potevo arrivarci” #… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Affiancato dai coinquilini Aldo Montano e Alex Belli,ha camminato con l'aiuto di tutori e di un deambulatore tra i corridoi della casa del Grande Fratello Vip. Nel 2019 il giovane nuotatore era stato colpito accidentalmente alla schiena ...Grandi emozioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 , dove questa mattina c'è stato un regalo inaspettato per il giovane. La produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha chiamato il nuotatore in confessionale, accompagnato da Aldo Montano e Alex Belli, per un regalo speciale., ...GF Vip 6, Manuel si alza in piedi: “Che meraviglia!”. E’ stato sicuramente uno dei momenti più belli dello show. Insieme a lui, Alex e Aldo lo hanno accompagnato dagli altri inquilini, rimasti felicem ...Processo Bortuzzo, ridotta in appello la condanna ai due imputati di MARIA ELENA VINCENZI 23 Luglio 2020 di MARIA ELENA VINCENZI. Grande emozione tra gli altri concorrenti del reality show, tra cui Ka ...