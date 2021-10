Lutto nel cinema: addio a Luisa Mattioli, aveva 85 anni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È morta in Svizzera Luisa Mattioli, terza moglie di Roger Moore “James Bond”. Secondo il Daily Mail era malata da tempo Luisa Mattioli e Roger Moore (Getty Images)È morta a 85 anni in Svizzera Luisa Mattioli, attrice italiana di 85 anni. La notizia è stata data dal tabloid britannico Daily Mail, riferendo che era malata da tempo. Era stata la terza moglie di Roger Moore, l’attore di James Bond, dal quale aveva avuto tre figli. Luisa Mattioli aveva cominciato a farsi conoscere in importanti film tra gli anni ’50 e ’60 e con Roger Moore aveva lavorato nella pellicola del 1961 Il ratto delle Sabine. La coppia era stata il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È morta in Svizzera, terza moglie di Roger Moore “James Bond”. Secondo il Daily Mail era malata da tempoe Roger Moore (Getty Images)È morta a 85in Svizzera, attrice italiana di 85. La notizia è stata data dal tabloid britco Daily Mail, riferendo che era malata da tempo. Era stata la terza moglie di Roger Moore, l’attore di James Bond, dal qualeavuto tre figli.cominciato a farsi conoscere in importanti film tra gli’50 e ’60 e con Roger Moorelavorato nella pellicola del 1961 Il ratto delle Sabine. La coppia era stata il ...

