Lufthansa | la quota dello Stato tedesco scende al 14%

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Loha diminuito la suanel capitale di– la principale compagnia aerea del Paese – passando dal 15% al 14,09%. Lo ha comunicato l’Agenzia delle finanze, sottolineando che il Fondo di stabilizzazione economica (WSF) – istituito per contenere i danni economici causati dalla pandemia – ha ridotto la propria partecipazione dopo che la compagnia aerea ha completato un aumento di capitale da 2,16 miliardi di euro. “La partecipazione del WSF all’aumento di capitale è finalizzata alla rapida conclusione delle misure statali di stabilizzazione“, si legge in una nota. Loaveva già iniziato il mese scorso a diminuire la propria partecipazione, passando dal 20% al 15%.

L'altra opzione negli Usa è United, legata a Lufthansa nella Star Alliance. "Non so quali siano i ... Anche in Air France - Klm c'è una quota azionaria, era previsto il 10% ma si è assestata a un ...
Un impianto in Bassa Sassonia produrrà carburante a impatto zero per i voli aerei. Lufthansa è il primo cliente.