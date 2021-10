Il processo Vaticano va avanti, ma i pm devono depositare tutti gli atti mancanti in un mese (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il processo Vaticano per la compravendita-truffa del palazzo londinese di Sloane Avenue, che ha provocato una voragine nei conti della Segreteria di Stato, va avanti .Va avanti contro l’ex sostituto della segreteria di Stato Angelo Becciu per tutti i principali capi di accusa (anche se dovrà essere riascoltato dai pm su due fatti specifici: la subornazione di un testimone, il vescovo di Como e i finanziamenti della segreteria di Stato alla cooperativa SPES di Ozieri, facente capo a suo fratello). La prossima udienza è fissata per il 17 novembre.Il Tribunale Vaticano, presieduto da Giuseppe Pignatone ha respinto le eccezioni di nullità del rinvio a giudizio avanzate dalle difese degli imputati, ma ha imposto al Promotore di giustizia di depositare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilper la compravendita-truffa del palazzo londinese di Sloane Avenue, che ha provocato una voragine nei conti della Segreteria di Stato, va.Vacontro l’ex sostituto della segreteria di Stato Angelo Becciu peri principali capi di accusa (anche se dovrà essere riascoltato dai pm su due fspecifici: la subornazione di un testimone, il vescovo di Como e i finanziamenti della segreteria di Stato alla cooperativa SPES di Ozieri, facente capo a suo fratello). La prossima udienza è fissata per il 17 novembre.Il Tribunale, presieduto da Giuseppe Pignatone ha respinto le eccezioni di nullità del rinvio a giudizio avanzate dalle difese degli imputati, ma ha imposto al Promotore di giustizia di...

