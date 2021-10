Fisco | ecco tutti i dubbi sulla riforma

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il governo approva il ddl fiscale: estimi rivisti dal 2026 per permettere a Comuni e Agenzia delle Entrate di censiregli immobili. Confedilizia: "Timori per gli aggravi futuri"

Advertising

borghi_claudio : Questo era il documento della riforma fiscale prodotto dal Parlamento. Nessun accenno a catasto e nessuna iva. Il g… - Agenzia_Ansa : Catasto, 'Le tasse non aumenteranno'. Ecco le novità #ANSA - lillydessi : Bonus terme per chi, ecco perché è uno sconto da prendere davvero al volo - - GDeccia : RT @MediasetTgcom24: La riforma del Fisco, ecco cosa succederà nei prossimi anni #fisco - Riparte_Italia : Ecco i 4 punti chiave della Riforma del Fisco #Catasto #Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco ecco

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il governo di Mario Draghi ha stanziato 100 milioni di euro da destinare a rimborsi IMU per quei proprietari di immobili con inquilini morosi sotto sfratto . I rimborsi spetteranno solo se tutti i ..."Vorrei ricordare che questa è una legge delega, molto generale, che andrà riempita dai contenuti dei decreti delegati. Su questi ci saranno ulteriori momenti di confronto". Con queste parole ieri il ...Ci sarà una nuova proroga delle notifiche delle cartelle esattoriali? Ci sarà una rottamazione quater? Ecco quali sono le ipotesi al vaglio del Governo.Il Carroccio chiedeva un rinvio "politico" ma il premier non ha voluto rimettere in discussione una riforma già approvata in cabina di regia ...