Chi è Don Cosimo Schena, il prete poeta che parla d'Amore (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella bio di Instagram si definisce il "prete-poeta dell'Amore" con la A maiuscola. Nella foto di profilo, appare su sfondo rosso. Rosso come l'amore, appunto. Don Cosimo Schena è diventato prete ormai quasi 13 anni fa, oggi svolge il suo servizio pastorale presso la Parrocchia di San Francesco d'Assisi a Brindisi, «in periferia», mi spiega al telefono, con la sua voce serafica e profonda.

