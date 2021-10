Borse giù | preoccupa l’inflazione con il petrolio a livelli record Milano -2%

Advertising

Il Sole 24 ORE

Petrolio continua a correre. A Milano tiene Saipem . Partenza in netto calo per leeuropee: pesano le pressioni inflazionistiche, con i continui rialzi dei prezzi dell'energia, in attesa dei dati americani sul mercato del lavoro (oggi quelli sui nuovi occupati nel settore ...Delude il dato sugli ordini all'industria in Germania (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leeuropee ...Stmicroelectron ics, Moncler e Campari, vendite anche su Mediobanca e Stellantis . Loading... ...