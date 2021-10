Bonus terme, deciso il click day: qual è la data di partenza ufficiale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Al via il click day per l’adesione al Bonus terme. Molto presto potremo richiedere il contributo da 200 euro: la data di partenza. Le terme in Toscana (via pixabay)Il 5 agosto il governo ha approvato con decreto il cosiddetto Bonus terme. Si tratta di un’agevolazione di cui il cittadino potrà godere prenotando i servizi termali presso uno stabilimento termale da lui prescelto con uno sconto massimo di 200 euro. Il voucher verrà erogato attraverso la piattaforma operativa Invitalia e si parla di circa 250 mila voucher, perciò per avere il Bonus si dovrà arrivare in graduatoria entro quella cifra. La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione. Possono richiedere tale contributo tutti i ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Al via ilday per l’adesione al. Molto presto potremo richiedere il contributo da 200 euro: ladi. Lein Toscana (via pixabay)Il 5 agosto il governo ha approvato con decreto il cosiddetto. Si tratta di un’agevolazione di cui il cittadino potrà godere prenotando i servizi termali presso uno stabilimento termale da lui prescelto con uno sconto massimo di 200 euro. Il voucher verrà erogato attraverso la piattaforma operativa Invitalia e si parla di circa 250 mila voucher, perciò per avere ilsi dovrà arrivare in graduatoria entro quella cifra. La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione. Possono richiedere tale contributo tutti i ...

Advertising

Bart42519094 : @GioLario @erretti42 @EnricoLetta Vero il bonus terme per i ricchi benestanti - Spectra_anna : RT @OfficialGattara: Hanno dato il bonus monopattino e regalano le terme, ma a me l'asilo non lo rimborsano, perché è 'ludoteca' e non 'nid… - infoiteconomia : Bonus terme, i requisiti per le strutture termali: la documentazione necessaria - TheWannabeVet : RT @OfficialGattara: Hanno dato il bonus monopattino e regalano le terme, ma a me l'asilo non lo rimborsano, perché è 'ludoteca' e non 'nid… - Maurizi55506772 : Avete avuto bonus. TERME.ELETTRODOMESTICI E MOBILI. VACANZE . ECCC ora Riforma del fisco, dall'Irpef e catasto: ???????? -