Belgio-Francia | De Bruyne | “Ad Euro 2020 non potevamo fare di più | non eravamo al top”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il centrocampista del Manchester City e della Nazionale belga, Kevin De, alla vigilia della semifinale di Nations League/2021 contro la, è tornato a parlare ad un’emittente fiamminga dell’avventura ad: “Abbiamo fatto tutto il possibile con ilper giocare il migliorpeo possibile, ma nondi più. Nonal massimo delle nostre forze e avevamo pochi giocatori chiave al top della forma: per questo non sono rimasto così deluso”. “Parlando personalmente, ho iniziato con un infortunio all’orbita dell’occhio e dopo tre partite sono uscito per infortunio ancora più grave alla caviglia. Ho capito subito che la mia caviglia stava male contro il Portogallo. Ho giocato ...

Advertising

ferrazza : Dopo Svizzera, Austria, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Irlanda, UK, Francia, Danimarca, Portogallo, Svezia, Norv… - sportface2016 : #UEFANationsLeague | #BelgioFrancia, le parole del centrocampista belga Kevin #DeBruyne - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #NationsLeague, l'ex attaccante del Belgio Luis #Oliveira parla della rivalità con la Francia La nostra intervista: https://t… - sportli26181512 : Francia, Deschamps: 'Torino nel cuore, vogliamo la Nations League. Su Mbappé e Theo Hernandez...': Così Didier Desc… - infoitsport : L'Italia a Milano, Francia e Belgio a Torino: che cos'è e come funziona la Nations League -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Francia

Commenta per primo Così Didier Deschamps fa il punto alla viglia di, semifinale di Nations League. TORINO - 'Son già tornato qui a Torino perché c'erano giocatori da seguire. Città speciale per me, metà carriera da giocatore quasi e poi anche un anno ...Un 3 - 3 proprio con il, dove si esibirono i fratelli Bilot, Charles e Georges. Nel 1920, toccò ad Alexy e Pierre Mony, da titolari stavolta con l'Italia, gara finita 9 - 4 per gli azzurri. E ...Nations League, Thorgan Hazard non recupera per la sfida con la Francia: il ct del Belgio Martinez convoca il difensore del Bologna Arthur Theate.Il milanista Theo e Lucas potrebbero essere schierati titolari domani contro il Belgio. L'unico precedente post 1945 di due fratelli nella nazionale francese risale al 1973 ...