Banchi a rotelle ritirati, Bianchi: "Stanziati fondi per sostituzione" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Banchi a rotelle non idonei e quindi ritirati. Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, fa sapere che "il commissario straordinario Figliuolo ha posto in essere azioni per ritirare i Banchi risultati non idonei e il ministero dell'Istruzione ha provveduto a stanziare risorse per gli istituti che debbono completare la dotazione di arredi scolastici". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulla vicenda del recente ritiro di arredi scolastici acquistati dalla precedente struttura commissariale per l'emergenza Covid-19. "Il ministero dell'istruzione continuerà a seguire con attenzione la vicenda per assistere le scuole nella risoluzione di ogni difficoltà per la ripresa di una attività didattica tornata ...

