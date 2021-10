Ascolti Tv 5 ottobre 2021 | testa a testa tra Morgane e Luce dei tuoi occhi Franano i maghi

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 423.000 (1,8%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.013.000 (22,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.379.000 (19,4%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 3.023.000 (15,8%). In ...

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 5 Ottobre #StrisciaLaNotizia ha registrato nel programma di ieri 4.048.000 telespettatori c… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 5 Ottobre #ISolitiIgnoti ha totalizzato nel programma di ieri 4.844.000 telespettatori con… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 5 Ottobre Su Rete4 la quinta puntata di #FuoriDalCoro ha intrattenuto 818.000 telespettator… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 5 Ottobre Su Rai3 la quinta puntata di #CartaBianca ha totalizzato 945.000 telespettatori c… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 5 Ottobre La terza puntata di #VoglioEssereUnMago il docu-reality di Rai2 ha totalizzato 37… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

RAI - Radiotelevisione Italiana

Tv 52021. In prima serata su Rai1 il finale di Morgane Detective Geniale ha conquistato 3.544.000 spettatori pari al 16,8%. Su Canale 5 non c'è la Champions ma la serie di successo ...Real Time - Matrimonio a Prima Vista ha raccolto ()tv martedì 6: Access Prime Time Rai1: Soliti Ignoti " Il Ritorno ha totalizzato un ascolto di spettatori (%). Canale5: Striscia la ...“Ho cambiato tante case”: è il titolo dell’ultimo disco di Tiromancino. Dodici tracce, come dodici sono le case romane che da Trastevere al Nomentano ha cambiato ...Scrive il Santo Padre: 'Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato (At 4,20. Tutto ciò che abbiamo ric ...