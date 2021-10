Amici 6 Ottobre: Raimondo striglia Christian e Mattia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Oggi 6 Ottobre 2021 è andata in onda la puntata di Amici di Maria de Filippi su Canale 5 dove l’insegnante Todaro parla ai suoi ballerini Christian e Mattia dicendo di essere rimasto sconcertato da loro due. Lda viene richiamato duramente da Rudy Zerbi che si dice rattristato dal suo comportamento ma l’allievo si mette subito all’opera per fargli cambiare idea. Infine entriamo nel favoloso universo di Carola fatto di sorrisi e simpatia. Amici 5 Ottobre: scelti i nomi degli allievi Amici 6 Ottobre: la sfuriata di Raimondo Todaro Christian e Mattia arrivano da Raimondo Todaro, e Mattia dice che non è giusto perché la loro camera l’hanno sempre sistemata. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Oggi 62021 è andata in onda la puntata didi Maria de Filippi su Canale 5 dove l’insegnante Todaro parla ai suoi ballerinidicendo di essere rimasto sconcertato da loro due. Lda viene richiamato duramente da Rudy Zerbi che si dice rattristato dal suo comportamento ma l’allievo si mette subito all’opera per fargli cambiare idea. Infine entriamo nel favoloso universo di Carola fatto di sorrisi e simpatia.: scelti i nomi degli allievi: la sfuriata diTodaroarrivano daTodaro, edice che non è giusto perché la loro camera l’hanno sempre sistemata. ...

