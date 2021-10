Sudan vs Guinea: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 5 ottobre 2021) Alla ricerca della prima vittoria nel Gruppo I delle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022, Sudan e Guinea si affrontano mercoledì 6 ottobre allo Stade de Marrakech. I padroni di casa non sono riusciti a raccogliere un punto nelle prime due partite, mentre gli ospiti saranno desiderosi di riprendersi da un pareggio relativamente deludente nella giornata di apertura con la Guinea-Bissau. Il calcio di inizio di Sudan vs Guinea è previsto alle 18 (ora italiana). Prepartita Sudan vs Guinea: a che punto sono le due squadre? Sudan Il Sudan ha dato il via alla sua ricerca per la prima apparizione in Coppa del Mondo con una nota positiva, superando il Ciad nel primo turno di qualificazioni grazie a una vittoria complessiva per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 ottobre 2021) Alla ricerca della prima vittoria nel Gruppo I delle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022,si affrontano mercoledì 6 ottobre allo Stade de Marrakech. I padroni di casa non sono riusciti a raccogliere un punto nelle prime due partite, mentre gli ospiti saranno desiderosi di riprendersi da un pareggio relativamente deludente nella giornata di apertura con la-Bissau. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 (ora italiana). Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha dato il via alla sua ricerca per la prima apparizione in Coppa del Mondo con una nota positiva, superando il Ciad nel primo turno di qualificazioni grazie a una vittoria complessiva per ...

