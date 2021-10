Salvini vota no alla delega fiscale Draghi lo svergogna sulle tasse

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tutti devono sapere che è uno spergiuro. Cosa aveva detto Matteodopo le elezioni amministrative? “Il governo non va abbattuto. Non sarà la Lega a metterlo in difficoltà”. Ha mentito. Martedì, nella giornata in cui il Cdm approvava la leggesul fisco, ha provato a vendicarsi in trasferta, con un’anti conferenza stampa, una bancarella di merce guasta. Non è stato capace neppure di annunciare a Marioquanto stava per fare. È un esperto di sabotaggio. Ha infatti preteso che la suazione non partecipasse al Cdm. Ha ordinato la diserzione. Cosa ha ottenuto? Malgrado l’assenza dei suoi ministri, il Cdm hato sì a una legge che è più una dichiarazione di volontà, dieci articoli che non è vero, comeripete, che si tradurranno “in nuove ...