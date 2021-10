Roma, Calenda “Nessun apparentamento al ballottaggio” (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma (ITALPRESS) – “La mia lista civica ha avuto un risultato mai avuto prima da una lista civica in Italia. Ma non basta questo a rendermi soddisfatto. Io mi sono candidato per fare il sindaco di Roma. La mia non era una corsa di testimonianza. Volevo andare al ballottaggio e questo non è successo. E di questo non posso essere soddisfatto”. Lo afferma Carlo Calenda in un'intervista al Corriere della Sera.Per Calenda “c'è ancora un voto molto radicato dal punto di vista ideologico. Si vede dai voti che ha preso il candidato del centrodestra Enrico Michetti che non aveva uno straccio di programma”. E in vista del ballottaggio spiega: “Io ho avuto voti di destra, di sinistra, di centro. Non posso fare apparentamenti, alleanze o accordi con qualcuno. Sarebbe un tradimento verso i miei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021)(ITALPRESS) – “La mia lista civica ha avuto un risultato mai avuto prima da una lista civica in Italia. Ma non basta questo a rendermi soddisfatto. Io mi sono candidato per fare il sindaco di. La mia non era una corsa di testimonianza. Volevo andare ale questo non è successo. E di questo non posso essere soddisfatto”. Lo afferma Carloin un'intervista al Corriere della Sera.Per“c'è ancora un voto molto radicato dal punto di vista ideologico. Si vede dai voti che ha preso il candidato del centrodestra Enrico Michetti che non aveva uno straccio di programma”. E in vista delspiega: “Io ho avuto voti di destra, di sinistra, di centro. Non posso fare apparentamenti, alleanze o accordi con qualcuno. Sarebbe un tradimento verso i miei ...

