Maltempo si abbatte su Napoli e provincia | strade e metro allagate | chiesa invasa dal fango

(Di martedì 5 ottobre 2021) L’ondata diche si è abbattuta quest’oggi in Campania ha già provocato i primi danni in diverse città, soprattuto quelle dell’area flegrea, e causato notevoli disagi ai cittadini. A Pianura, quartiere occidentale di, le principali arterie stradali si L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

tignusel : Ero a Catania 8 gg fa... Amici Catanesi dateci news... #Maltempo #Catania , #tornado si abbatte sulla città: feriti… - zazoomblog : Maltempo Catania tornado si abbatte sulla città: feriti e danni. Volava tutto - #Maltempo #Catania #tornado… - zazoomblog : Maltempo un tornado si abbatte su Catania. Il Comune: «Ci sono feriti non uscite di casa» – I video - #Maltempo… - Rog_2 : RT @ilriformista: Gli impressionanti danni provocati dal maltempo a #Catania: il Comune segnala anche la presenza di feriti - ilriformista : Gli impressionanti danni provocati dal maltempo a #Catania: il Comune segnala anche la presenza di feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo abbatte

Continua l'ondata disull'Italia. Nel pomeriggio, poco dopo le 15.30, un forte tornado seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico di Catania , causando seri danni anche nelle abitazioni e ...IN SICILIA Chiude perla strada statale 643 'Di Polizzi', nel palermitano. Le piogge intense di queste ore hanno portato sulla carreggiata fango e detriti rendendo necessaria la chiusura al ...Le zone più colpite dal maltempo che si è abbattuto ieri soprattutto nel Savonese e nell’entroterra di Genova, sono state la Valbormida e le valli Stura e Orba. In totale sono 10 le famiglie sfollate, ...Il Comune: Prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d'urgenza . Cartelloni divelti e tetti scoperchiati in diverse zone della città. Lievemente feriti quattro atleti s ...