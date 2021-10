Maltempo Roma e Lazio, centinaia di interventi in corso: tromba d’aria a Torvaianica (Di martedì 5 ottobre 2021) Si contano già i danni del Maltempo dopo i violenti temporali che questa notte si sono riversati su Roma e su gran parte del Lazio. Solo nella Capitale sono circa un centinaio gli interventi della Polizia Locale a causa della forte pioggia caduta questa notte. Le pattuglie hanno provveduto alla messa in sicurezza di alcune aree con chiusura momentanea di strade interessate da allagamenti e caduta rami e/o alberi, nonché al rilievo di eventuali danni causati dal Maltempo . I principali interventi hanno riguardato le zone di Castel Fusano, Primavalle, in particolare Via Pietro Bembo. Inoltre via Guglielmo Marconi, altezza via C. Colombo, Via delle Vigne, Via Roberto Marcolongo, Via Don Primo Mazzolari, Via Clivo di Scauro , Via delle Fornaci e Via Appia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Si contano già i danni deldopo i violenti temporali che questa notte si sono riversati sue su gran parte del. Solo nella Capitale sono circa un centinaio glidella Polizia Locale a causa della forte pioggia caduta questa notte. Le pattuglie hanno provveduto alla messa in sicurezza di alcune aree con chiusura momentanea di strade interessate da allagamenti e caduta rami e/o alberi, nonché al rilievo di eventuali danni causati dal. I principalihanno riguardato le zone di Castel Fusano, Primavalle, in particolare Via Pietro Bembo. Inoltre via Guglielmo Marconi, altezza via C. Colombo, Via delle Vigne, Via Roberto Marcolongo, Via Don Primo Mazzolari, Via Clivo di Scauro , Via delle Fornaci e Via Appia ...

