Maltempo, linee ferroviarie sospese e problemi in provincia: ecco dove (Di martedì 5 ottobre 2021) Ancora disagi causa Maltempo oggi a Roma e provincia. Sulle linee ROMA-NAPOLI via Formia e su Roma Nettuno circolazione sospesa per danni dovuti al temporale. Ripristino previsto non prima del prossimo 8 Ottobre: treni regionali variati o cancellati, treni intercity deviati via Cassino e disagi per numerosi passaggeri e pendolari e lavoratori della Capitale. Altrettanto caotica la situazione dei bus sostitutivi, molti dei quali al limite o oltre la capienza e in ritardo nella tabella di marcia. l Maltempo irrompe anche sul Lazio e sulla provincia di Latina. Nella notte un forte temporale ha travolto il capoluogo lasciando una scia di danni fortunatamente lievi. I maggiori disagi si registrano a Borgo Santa Maria dove gran parte dei residente si è svegliato senza corrente. Un blackout ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Ancora disagi causaoggi a Roma e. SulleROMA-NAPOLI via Formia e su Roma Nettuno circolazione sospesa per danni dovuti al temporale. Ripristino previsto non prima del prossimo 8 Ottobre: treni regionali variati o cancellati, treni intercity deviati via Cassino e disagi per numerosi passaggeri e pendolari e lavoratori della Capitale. Altrettanto caotica la situazione dei bus sostitutivi, molti dei quali al limite o oltre la capienza e in ritardo nella tabella di marcia. lirrompe anche sul Lazio e sulladi Latina. Nella notte un forte temporale ha travolto il capoluogo lasciando una scia di danni fortunatamente lievi. I maggiori disagi si registrano a Borgo Santa Mariagran parte dei residente si è svegliato senza corrente. Un blackout ...

italiaserait : Maltempo, linee ferroviarie sospese e problemi in provincia: ecco dove - Agenparl : Linee Roma - Napoli, via Formia e Roma - Nettuno: traffico ferroviario sospeso per danni dovuti al maltempo - - CasilinaNews : Linee Roma-Napoli, Roma-Nettuno: treni in tilt per danni provocati dal maltempo. Le info - LuceverdeRoma : RT @TIRegionale: #FL7 #RomaTermini #Napoli via #Formia traffico ferroviario sospeso per danni dovuti al maltempo nella stazione di #Torrico… - LuceverdeRoma : RT @TIRegionale: #FL8 #RomaTermini #Nettuno traffico ferroviario sospeso per danni dovuti al maltempo nella stazione di #Torricola i treni… -