Maltempo, a Napoli si apre una voragine in via Cinthia

Napoli – Una voragine si è aperta nel tardo pomeriggio in via Cinthia, nella zona occidentale di Napoli, nei presso del Centro Commerciale Azzurro, e dell' uscita della Tangenziale di Fuorigrotta. La mancata tenuta dei tombini, sotto la pioggia insistente caduta per tutto il pomeriggio, ha creato un vero e proprio fiume di acqua, che ha creato difficoltà agli automobilisti. Vasti allagamenti si segnalano anche ad Agnano, ancora nella zona occidentale della città.

