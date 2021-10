Instagram down oggi 5 ottobre 2021, ancora problemi con le stories: «Non si caricano» (Di martedì 5 ottobre 2021) Instagram down oggi 5 ottobre 2021. Continuano anche oggi i problemi e i disservizi legati a Instagram, dopo il blocco di ieri andato avanti per ore. Un “down” non solo al livello italiano, ma anche in alcune parti d’Europa. Tantissime le segnalazioni per il crash che ha riguardato Facebook e anche WhatsApp, ovvero tutte le anime che compongono la galassia di Marck Zuckerberg. Instagram down oggi 5 ottobre 2021: problemi con le stories, non si caricano Anche oggi però, martedì 5 ottobre 2021, sembrerebbero esserci alcuni problemi. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021). Continuano anchee i disservizi legati a, dopo il blocco di ieri andato avanti per ore. Un “” non solo al livello italiano, ma anche in alcune parti d’Europa. Tantissime le segnalazioni per il crash che ha riguardato Facebook e anche WhatsApp, ovvero tutte le anime che compongono la galassia di Marck Zuckerberg.con le, non siAncheperò, martedì 5, sembrerebbero esserci alcuni. ...

Advertising

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - fanpage : Il social di Zuckerberg costretto a usare Twitter per spiegare che le piattaforme sono down #whatsappdown… - 66Kindle : RT @tommaso_zorzi: Ma è ancora down Instagram o solo io? - kilby_girl : instagram down di nuovo? -